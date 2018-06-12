Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan şehit aileleri ve gazilere İftar

Kütahya’nın Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı, şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği verdi

İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen şehit aileleri için verilen iftar yemeğine Kaymakam Muhammet Önder, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve protokol üyeleri katıldı. İlçe merkezi ve köylerinde yaşayan şehit aileleri ile gazi ve gazi yakınları ağırlandı. Konuklarını kapıda karşılayan ve iftar sonrası masalarını dolaşıp davetlilerle sohbet eden İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İsmail Sert şehit ve gazilerin devlete en büyük hizmeti yapmış insanlar olduklarını dile getirdi. Vatan için canlarını seve seve feda eden şehitlerin ve vatan toprağı üzerinde huzur ve güvenin sağlanması sırasında gazi olanların haklarının asla ödenmeyeceğini söyleyen Binbaşı İsmail Sert şehitlerin emaneti olan aileleri ve yakınlarına sahip çıkmanın en önemli görevleri olduğunu ifade etti. (RB-EFE)