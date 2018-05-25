Açılışta İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, Şube Müdürü Mesut Topaloğlu, Şube Müdürü Bilal Yüksel, okul ve kurum yöneticileri, çok sayıda veli hazır bulundu.

Davetlilerin büyük merak ve ilgiyle gezdiği sergide birçok bilimsel araştırma, deney ve oyunlar, eğitimde teknolojinin kullanımına dair Quiziz, Plickers, tablet, Robotik kodlama, Sıfır atık, Quiling ve Ebru sanatı, Teknoloji ve Tasarım ürünleri gelen davetlilerce büyük ilgi gördü.

Okul Müdürü Mahmut Bahadur, TÜBİTAK 4006 projesinin yeni bir keşif gerektirmeyen çocuklara sadece bilimi, araştırmayı sevdirmeye çalışan bir proje türü olduğuna dikkat çekerek, ”Katılan her okula 5 bin TL proje bütçesi gönderilmektedir. Okulumuzdaki öğrenciler bu bütçe ile proje danışmanı öğretmenleri eşliğinde özverili bir çalışma ile 22 projeyi kısa bir sürede sergiye hazır hale getirdiler. Bu sayede öğrencilerimizde araştırma, bilimsel yöntemi kullanma ve el becerilerini arttırma, takım halinde çalışma gibi birçok alanda gelişme sağlamış oldu. Okulumuz vizyon olarak öğrenci gelişimine önem veren öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesini sağlamaya çalışan bir okuldur. Okulumuz bu bağlamda TÜBİTAK 4006 programına katıldığı her sene özgün projeler ortaya koymaya çalışmaktadır. Projede görev alan tüm danışman öğretmen ve öğrencilerimize, proje yürütücüsü Fen Bilimleri öğretmeni Tolga Dönmez’e çok teşekkür ederim” dedi.(RB-EFE)