Gediz’de Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül Gaziler günü Gediz’de hükümet konağı önünde bulunan Atatürk büstüne Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Gediz Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Turgut Çıtak, Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu’nun çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam edilen programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gediz Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Muhammed Yeşilmen yaptı.

Yeşilmen, "Gaziler şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır. Gazilik, ömür boyu taşınacak bir şereftir. Sizler, şehitlerimizle cumhuriyetimizin teminatı, temel taşlarısınız. Şehit ve gaziler, toprağı vatan insanı ulus yapan değerler olduğunu belirten Terzi, ebediyete ulaşan gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Şehit Hüseyin Gürlekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Mehmet Erkan ve Emiralp İnan günün anlam ve önemi ile ilgili şiir okudular. Törenin ardından Gediz Kaymakamı Muhammet Önder Şehit Aileleri ve Gazileri makamında kabul ederek, gaziler gününü kutladı.(RB-EFE)