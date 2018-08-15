Gediz’de Kurban Bayramı poşeti dağıtımına başlandı

Her yıl ilçe merkezindeki tüm evlere dağıtıkları poşet sayesinde Kurban Bayramında kent temizliği sağlanarak, çevre ve insan sağlığını tehdit edebilecek olumsuz şartlar ortadan kaldırdıklarına dikkat çeken Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Kurban Bayramında oluşması muhtemel çevre kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların kurbanlık et ve sakatatları muhafaza etmesi için vatandaşlarımıza ücretsiz olarak kurbanlık poşeti dağıtımına başladık. Bu uygulama ile çevre sağlığı ve insan sağlığını tehdit edebilecek tüm olumsuz etkenler ortadan kaldırılmaktadır. Vatandaşlarımızın şimdiden Kurban Bayramını tebrik ederim” dedi.(EFE)