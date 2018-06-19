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19 Haziran 2018 21:02

Gediz’de trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Gediz’de trafik kazası: 3 yaralı

19 Haziran 2018 21:02


Kaza, Gediz Güzüngülü Köyü kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gediz-Kütahya karayolunda Kütahya istikametine giden Muzaffer Deveci’nin (57) kullandığı 26 DF 704 plakalı otomobil, Güzüngülü köyü yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücünün yanısıra otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Deveci(54) ve torunu Rüzgara Kara (6) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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