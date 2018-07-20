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20 Temmuz 2018 19:09

Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Kütahya merkezli operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1’i tutuklandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı

20 Temmuz 2018 19:09


Kütahya Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, gençlere uyuşturucu sattıkları ileri sürülen B.D., S.A., ve S.B.’yi (24) takibe aldı.


Aynı suçtan kaydı bulunan zanlıların, Kütahya ve Bursa’daki ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılardan S.B., Kütahya Merkez İlçe jandarma komutanlığındaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Diğer şüpheliler B.D. ve S.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (EFE)




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