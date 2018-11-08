Güneş Enerjisi Santrali'ne teknik gezi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri için Güneş Enerji Santrali'ne teknik gezi düzenlendi.

Emet ilçesi Yenice Köyü yakınında kurulu bulunan özel bir firmaya ait Güneş Enerji Santrali'ne yapılan teknik geziye, Okul Müdür Yardımcısı Pelin Solak ve Sınıf Öğretmenleri nezaretinde 31 öğrenci katıldı. Güneş Enerji Santral alanını ziyaret eden öğrencilere santral yetkilileri tarafından; yenilenebilir enerjinin ne olduğu, güneş enerjisinden nasıl elektrik üretildiği, elde edilen enerjinin ne şekilde şebekeye aktarıldığı konularında detaylı bilgi verildi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının, özellikle güneş enerjisinin tüm dünyada hızla yaygınlaştığını söyleyen Okul Müdür Yardımcısı Pelin Solak, ”Hayat Bilgisi dersine paralel olarak öğrencilerimize yakın çevremizde bulunan enerji kaynaklarının konumunu uygulamalı olarak göstermek amacıyla Yenice Köyü yakınında kurulu bulunan özel bir firmaya ait Güneş Enerji Santraline teknik gezi düzenledik. Gezi sayesinde öğrencilerimiz enerji üretmenin en “temiz” yollarından olan güneşten nasıl enerji üretimi sağlandığını yerinde görme fırsatı buldular. Bizlerin ulaşımını sağlayan Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Güneş Enerji Santrali yetkilileri, 9 bin 801 güneş panelinin bulunduğu tesislerde yılda 1 Milyon 600 bin kw. saat elektrik üretildiğini belirttiler. (MA-EFE)