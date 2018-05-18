Hafızlarla iftar

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Ramazan ayının Kur’an-ı Kerim ayı olduğunu söyledi.

Hazırlar, “Cenab-ı Hak ramazan ayının bu ilk gününde tutmuş olduğumuz oruçlarımızı makbul eylesin. Ramazan ayını en güzel bir şekilde değerlendirip bayrama ulaşmayı hepimize nasip eylesin. Sizlerle birlikte aynı sofrada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Davetimizi kırmayıp hafızlarımızla gerçekleştirdiğimiz bu iftar programına teşrif ederek bizleri onurlandıran valimize teşekkür ediyorum" dedi.

Hafızlarla aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir,"Öncelikle tercihinizden dolayı sizleri tebrik ediyorum. Hafızlık yapmayı tercih ederek büyük bir fedakarlık yapıyorsunuz. İnşallah dünya ve ahiret adına en hayırlı kararı vermiş bulunuyorsunuz. Sizler Kütahyamızın yüz akı olacaksınız. Sizler, sizden sonra gelecek olanlara güzel bir örnek oluşturuyorsunuz. Sizi buraya gönderen anne ve babalarınızı, size bu imkanları sağlayan görevlileri tebrik ediyorum" diye konuştu. (EFE)