Halil Başer: Hedefimiz yılda 100 bin turisti ağırlamak

Antik kentini geçen yıl 30 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Belediye Başkanı Halil Başer, ’’Aizonai Antik Kenti son dönemde yurt dışı ve yurt içinden turistlerin akınına uğruyor. Zeus tapınağı, tarihi köprüleri, anfi tiyatrosu, stadyum, dünyanın ilk borsası gibi eşsiz tarihi değerleri ve devam eden kazı çalışmalarıyla Türkiye turizminde öncü olacak bir merkez olma yolunda ilerliyoruz. İkinci Efes olarak’ta adlandırılan Aizonai Antik Kenti’ne gelen yerli ve yabancı turist sayısında geçen yıllara göre bu yıl yüzde 100 artış oldu. Geçen yıl 30 bin ziyaretçi gelen Antik kentimize bu yıl şu ana kadar 70 bin civarı turist geldi. Özellikle son dönemde Karadeniz ve Marmara bölgesinden gelen ziyaretçi sayısındaki artış bizleri oldukça sevindirdi. Alman ve İngiliz turistlerin yanı sıra Rus turistlerinde Antik Kente düzenledikleri turlarla ilgi göstermeleri bölgemizin turizm açısından geleceği için oldukça umut verici.Hedefimiz kısa sürede bu ziyaretçi sayısını yapılacak olan çalışmalar ile 100 bin rakamının üzerine çıkarmak ve ilçe ekonomisine katkı sağlayacak şekilde çalışmalarımızı tamamlamak. Bu konuda ilçe merkezine seyir terası projesi olmak üzere birçok çalışma yapmaktayız. Bu çalışmalarda bizleri yalnız bırakmayan tüm emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum. Çavdarhisar üstlendiği Kütahya’nın turizme açılan penceresi görevini layıkıyla yerine getirecektir’’ diye konuştu. (YD-EFE)