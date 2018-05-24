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24 Mayıs 2018 13:07

Harçlıklarını TSK’ya bağışlayan öğrencilere madalya

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’nda Mehmetçik’e destek vermek amacıyla öğrencilerin harçlıklarını Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na bağışladığı Atatürk İlkokulu’na Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Güçlendirme Vakfı tarafından bronz madalya beratı gönderildi.

Harçlıklarını TSK’ya bağışlayan öğrencilere madalya

24 Mayıs 2018 13:07


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Okul Müdürü İsmail Değirmenci, “Geçen Mart ayında Okul temsilcimiz Sude Naz Kelek, okul meclisi üyeleri ile birlikte, Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüten Mehmetçik’e destek vermek amacıyla, herkesten birer harçlıklarını toplayıp bağış yapma kararı almışlar ve akabinde okul idaresinin de iznini alarak, öğretmenlerinin yönlendirmeleri ile topladıkları bin 770 TL’yi, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı hesabına yatırmışlardı. Öğrencilerimizin yaptıkları bu bağıştan ötürü Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı, okulumuzu bronz madalya almaya layık gördü. Vakıf Temsilcisi Bora Burakhan, vakfın mütevelli heyeti üyelerinden Tayfur Kurum, Nurcan Türkdoğan ve Yusuf Çalışkan okulumuza gelerek bizlere bronz madalya beratını takdim edip, yapılan bağıştan ötürü vakıf adına teşekkür ettiler. Öğrencilerimi bu anlamlı davranışlarından dolayı tekrar kutluyorum” dedi.(MA-EFE)




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