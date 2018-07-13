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13 Temmuz 2018 11:13

Hırsızlık anı kamerada

Kütahya’da bir elektronik eşya mağazasından yapılan hırsızlık, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Hırsızlık anı kamerada

13 Temmuz 2018 11:13


Edinilen bilgiye göre, Metin Armağan’ın Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde bulunan elektronik eşya mağazasına sabaha karşı vitrin camını kırarak giren 2 kişi, kasadaki bir miktar parayla yaklaşık 5 bin liralık elektronik eşyayı alıp kaçtı.


Hırsızlık anı mağazadaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.


Mağaza sahibi Armağan, "Kamera görüntülerinde, sabaha karşı iş yerimize gelen sırt çantalı 2 hırsızın, vitrin camını kırarak içeri girdiği görülüyor. Daha sonra kasadaki bir miktar parayla mağazadaki elektronik malzemeleri götürüyorlar. Tespit edebildiğimiz kadarıyla yaklaşık 5 bin lira civarında zararımız var. Hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi.


Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. (EFE)




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