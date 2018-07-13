Hırsızlık anı kamerada

Edinilen bilgiye göre, Metin Armağan’ın Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde bulunan elektronik eşya mağazasına sabaha karşı vitrin camını kırarak giren 2 kişi, kasadaki bir miktar parayla yaklaşık 5 bin liralık elektronik eşyayı alıp kaçtı.

Hırsızlık anı mağazadaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Mağaza sahibi Armağan, "Kamera görüntülerinde, sabaha karşı iş yerimize gelen sırt çantalı 2 hırsızın, vitrin camını kırarak içeri girdiği görülüyor. Daha sonra kasadaki bir miktar parayla mağazadaki elektronik malzemeleri götürüyorlar. Tespit edebildiğimiz kadarıyla yaklaşık 5 bin lira civarında zararımız var. Hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi.

Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. (EFE)