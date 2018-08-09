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09 Ağustos 2018 11:10

Hisarcık Meslek Yüksekokulu’ndan tercih kampanyası

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ne bağlı Hisarcık Meslek Yüksekokulu’nda 2018-2019 eğitim öğretim dönemi için tercih yapan öğrencilere çeşitli ödüller verileceği bildirildi.

Hisarcık Meslek Yüksekokulu’ndan tercih kampanyası

09 Ağustos 2018 11:10


Belediye olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçeye yeni gelecek olan öğrencilerin yanlarında olacaklarını ifade eden Başkan Fatih Çalışkan,” Hisarcık Meslek Yüksekokulu’nu tercih eden öğrenciler arasından 3 öğrenciye cep telefonu, 3 öğrenciye burs, 5 öğrenciye yemek bursu, 5 öğrenciye Esire Termal Turizm otelde konaklama, bu yıl kayıt olan tüm öğrencilere konaklamalı İstanbul gezisi, ayrıca tüm öğrenciler için Belediye Sosyal Tesislerinden yararlanma imkanı verilecektir’’ dedi.


Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Ahmet Danış, üniversite tercihlerinin bu yıl 3-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirterek Meslek Yüksekokulu ve programları hakkında bilgiler verdi.


Danış.’’ Okulumuzu tercih etmek isteyen adaylarımız için Meslek Yüksekokulu’muz bünyesinde 7 programımız mevcuttur. Bunlar, Halkla İlişkiler ve tanıtım, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık, Yerel Yönetimler, Lojistik, Emlak ve Emlak Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği(İ.Ö) programlarıdır. Yüksekokulu’muzun 2 hizmet binasında toplam 18 derslik, 3 amfi, modern bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, kampüs alanı içinde ayrıca konumlanmış kantin, spor alanı ile öğrencilere hizmet vermektir” diye konuştu.(MA-EFE)




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