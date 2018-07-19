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19 Temmuz 2018 10:48

Hisarcık Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞ-KUR arasında protokol

Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞ-KUR Tavşanlı Hizmet Müdürlüğü arasında KOSGEB destekli Girişimcilik Kursunun açılması için protokol imzalandı.

Hisarcık Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞ-KUR arasında protokol

19 Temmuz 2018 10:48


Girişimcilik Kursunun açılmasına olanak sağlayacak KOSGEB destekli İş Protokolü İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve İŞKUR Tavşanlı Hizmet Merkezi Müdürü Muhterem Aksoy tarafından imzalandı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Girişimcilik Eğitim Programı Kapsamında temel seviye girişimcilik eğitiminin, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasındaki Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İşbirliği Protokolünde” belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirileceğini söyledi.


Cebeci,” İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak İŞKUR Tavşanlı Hizmet Merkezi Müdürü Muhterem Aksoy ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sabiha Kaya’ya bu kursun ilçemize kazandırma hususundaki gayret ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi. (MA-EFE)




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