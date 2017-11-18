Hisarcık-Simav arası yol yapım çalışmaları

Hisarcık Gölcük Yaylası yol çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, yüklenici firma yetkililerinden yol yapımı hakkında bilgi aldı.

Başkan Ali Var, Ahlatlı Çeşme Hisarcık arasındaki 2,5 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması yapıldığını söyledi.

Var, ”Gölcük Yaylası Tokat köyü arasındaki yolda kumlama ve filler malzemelerinin serilmesinin ardından sıcak asfalt çalışması yapılacak. Daha sonra ise Ahlatlı Çeşme, Simav Eynal bağlantı yolu yapılacak. Simav-Hisarcık yolunun 20 kilometrelik yolu daha önce tamamlanmıştı” dedi.(MA-EFE)