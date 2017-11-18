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18 Kasım 2017 13:16

Hisarcık-Simav arası yol yapım çalışmaları

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi ile Simav ilçesi arasında kalan Gölcük Yaylası’nda yol yapım çalışmalarının hızla devam ettiği bildirildi.

Hisarcık-Simav arası yol yapım çalışmaları

18 Kasım 2017 13:16


Hisarcık Gölcük Yaylası yol çalışmalarını yerinde inceleyen AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, yüklenici firma yetkililerinden yol yapımı hakkında bilgi aldı.


Başkan Ali Var, Ahlatlı Çeşme Hisarcık arasındaki 2,5 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması yapıldığını söyledi.


Var, ”Gölcük Yaylası Tokat köyü arasındaki yolda kumlama ve filler malzemelerinin serilmesinin ardından sıcak asfalt çalışması yapılacak. Daha sonra ise Ahlatlı Çeşme, Simav Eynal bağlantı yolu yapılacak. Simav-Hisarcık yolunun 20 kilometrelik yolu daha önce tamamlanmıştı” dedi.(MA-EFE)




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