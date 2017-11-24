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24 Kasım 2017 18:33

Hisarcık’ta genç öğretmenler yemin etti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde meslekte bir yılını dolduran ve asaletleri tasdik olan öğretmenler yemin etti.

Hisarcık’ta genç öğretmenler yemin etti

24 Kasım 2017 18:33


Hisarcık Belediye Düğün Salonunda yapılan 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı çerçevesinde yemin ederek mesleğe ilk adımlarını atan öğretmenlerin hayli heyecanlı oldukları görüldü.


Hisarcık’ta göreve başlayan ve stajyerlik eğitimlerini başarıyla tamamlayan Çok Programlı Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yunus Sevim, Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni İbrahim Asma, Halk Eğitim Merkezi Nakış Öğretmeni Deniz Ertan ve Kutluhallar İlkokulu Matematik Öğretmeni Hatice Gülücehan Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti. Genç öğretmenlerin yeminlerini Hisarcık 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Müdür Baş Yardımcısı Ali Tekin yaptırdı.(MA-EFE)




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