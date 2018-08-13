Hisarcık’ta trap ve tek kurşun atış yarışması yapıldı

Festival alanında düzenlenen toplam 208 yarışmacının katıldığı trap ve tek kurşun atış yarışması oldukça çekişmeli anlara sahne oldu. Yarışmalarda yarışmacılar tarafından trapta 10’ar, tek kurşun yarışmasında ise 5’er atış yapıldı. Yarışmalar sonunda trapta Ömer Maltaş birinci, İbrahim Özbey ikinci, Ali Kanyılmaz ise üçüncü oldu. Tek kurşun atışlarında Ahmet Akarsu birinci, Ahmet Arıoğul ikinci, Salih Yeşil üçüncülüğü elde etti.

Trap ve tek kurşun atış yarışmasında birinci gelen yarışmacılar kupa, madalya ve yarı otomatik av tüfeği, ikinci olanlar kupa, madalya ve çeyrek altın, üçüncü olanlar ise kupa, madalya ve 3 kilogram peynir ile ödüllendirildi.

Hisarcık Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Ali Köse, her yıl düzenledikleri trap ve tek kurşun atış yarışmalarına desteklerinden dolayı Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürlüğüne, Hisarcık Belediyesine ilçe esnaflarına teşekkür etti.(MA-EFE)