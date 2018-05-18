Hisarcık’tan İsrail’e lanet, Filistin’e destek

Cuma Namazı sonrası Cumhuriyet Meydanı Belediye Hizmet Binası önünde düzenlenen siyasi parti, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katıldığı mitingde konuşan İnsani Yardım Vakfı (İHH) Hisarcık Temsilcisi ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Siyonist İsrail’in 70 yıldan beri Müslümanları kışkırtmak amacıyla Mescid-i Aksa etrafında yaşlı, genç, kadın çocuk demeden katliamlarına devam ettiğini belirterek,” 14 Mayıs günü sözde ABD elçiliğinin Kudüs’e taşınmasını barışçıl gösterilerle protesto eden Filistinlere yağdırılan bombaların şiddeti her geçen dakika artmakta, şehit olan ve ağır yaralanan kardeşlerimizin sayısı artmaktadır. Bölgeden gelen resmi bilgilere göre son iki gündeki Siyonist saldırılarında 62 Filistinli şehit oldu, 2 bin 771 Filistinli de yaralandı. Filistin mücadelemizde binlerce kardeşimiz şehit oldu, ama Müslümanlar mücadeleden asla vazgeçmedi. Çünkü biz biliyoruz ki Kudüs, bedelini ödeyenlerindir!" dedi.

“Kudüs ve Filistin’in 1948 yılından beri hukuksuz olarak kurulan İsrail’in işgali altında”

Kudüs ve Filistin’in 1948 yılından beri hukuksuz olarak kurulan İsrail’in işgali altında olduğuna vurgu yapan Var, "Siyonist İsrail devleti, Kudüs’ü hukuksuz bir şekilde tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olarak başkent yapmak istemektedir. Kim hangi kararı alırsa alsın Kudüs İslamındır ve Kudüs bizimdir. Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs, Mekke ve Medine’den sonra, bütün Müslümanların kutsal bildiği Mescid-i Aksa’ya ev sahipliği yapmaktadır. Şimdi ilk kıblemize, Peygamber Efendimizin yürüyüşüne çıktığı, çevresi mübarek kılınan, peygamberler mirası bu beldeye sahip çıkma zamanıdır. Siyonizmin son kalesi korsan devlet İsrail’in bu tür uygulamalarını nefretle kınıyor, vicdanını kaybetmemiş uluslararası camiayı ve Müslüman devletleri bir an önce önlem almaya, seslerini yükseltmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz alan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,”Kudüs Müslümanların, üzerinde titrediği yüzyıllardır kavgaların yaşandığı ve Müslümanların Selahaddin Eyyubi’den beri haçlılara karşı savunduğu çok önemli bir mekândır. Kudüs Müslümanların onurudur. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir. Kudüs’e uzanan eller kırılacaktır. Kudüs için yapılan bu hareketler hem bu dünya da hem de Allah nezdinde mutlaka karşılığını bulacaktır” diye konuştu.(MA-EFE)