İki çocuk annesi uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı

Kadın, çocuklarını göstererek serbest bırakılmayı talep etti.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, İstiklal Mahallesi’ndeki evinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen iki çocuk annesi Ç.Y.’yi (29) takibe aldı. Ç.Y., eve gelen 2 kişiye sentetik uyuşturucu (bonzai) satışı yaptığı sırada suçüstü yakalandı. "Uyuşturucu ticareti" yapmakla suçlanan kadının, gözaltına alındığı sırada, "Benim iki çocuğum var. Ne olur beni bırakın" dediği öğrenildi.

Bununla birlikte, uyuşturucu satın almaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.