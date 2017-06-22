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22 Haziran 2017 15:09

İki çocuk annesi uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı

Kütahya’da 2 çocuk annesi kadın, sentetik uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı.

İki çocuk annesi uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı

22 Haziran 2017 15:09

Kadın, çocuklarını göstererek serbest bırakılmayı talep etti.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, İstiklal Mahallesi’ndeki evinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen iki çocuk annesi Ç.Y.’yi (29) takibe aldı. Ç.Y., eve gelen 2 kişiye sentetik uyuşturucu (bonzai) satışı yaptığı sırada suçüstü yakalandı. "Uyuşturucu ticareti" yapmakla suçlanan kadının, gözaltına alındığı sırada, "Benim iki çocuğum var. Ne olur beni bırakın" dediği öğrenildi.


Bununla birlikte, uyuşturucu satın almaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.




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