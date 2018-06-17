Ilıca’da Bayram Şenliği

Ramazan Bayramı’nın 3. gününde Ilıca Kaplıcaları’nda Kütahya Belediyesi ile Kent Konseyi’nin işbirliğiyle düzenlenen ’7’den 70’e Ilıca Bayram Şenliği’ etkinliğine Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu da katıldı.

Ilıca Kaplıcaları’nın eski gülerine döneceğini belirten Başkan kamil Saraçoğlu, "Kütahya Belediye ve Kent Konseyi işbirliğiyle Bayramın 3. gününü sizlerle beraber kutlamak amacıyla yaklaşık bir aydır çeşitli hazırlıklar yapıyoruz. Kütahya Valiliği ve Sivil toplum Kuruluşlarının da katkılarıyla hazırlanan 7’den 70’e Ilıca Bayram Şenliğine hoş geldiniz. Biz Kütahya Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana Ilıcaya katkı sunmak amacıyla birçok çalışma yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Ilıca Harlek Oteli Belediye olarak devralarak 7 milyonluk bir yatırım yaptık ve şuan Kütahya Belediyesi olarak biz işletiyoruz. Rahmetli Abdurrahman Karaa döneminde Harlek Otel 49 yıllığına Orman Bakanlığından alınmış, bizim dönemimizde bu 49 yıl bitti, 29 yıllığına tekrar biz uzattık. Otelimiz bölge bazında baktığımızda doluluk oranı olarak gayet iyi durumda. Ilıcada yapımı iki etap halinde planlanan ilki Erkekler Hamamı, ikincisi Kadınlar Hamamı olmak üzere toplam 4 bin 616 metrekare alanda Ilıca Sarıkız Hamamları inşaatımız hızla devam ediyor. Erkekler ve kadınlar hamamında, 8 adet özel banyo, yıkanma yerleri ve havuzu bulunan projenin birinci etap 26.05.2017 tarihinde inşaatı başlamış olup ve 3 milyon TL bedelindedir. İkinci etap bedeli 2.573.000 TL toplam 5.573.000 TL’dir. Ama Kütahya Belediyesi olarak bizlerin çalışmalarının yanında Ilıcalı vatandaşlarımızın, esnaflarımızın Ilıcaya gelen herkesi ama herkesi evine gelen misafiriymiş gibi karşılaması, kucaklaması gerekiyor. Ilıcayı hep beraber ne kadar el üstünde tutarsak ancak o zaman Ilıca eski günlerine kavuşur" diye konuştu.

7’den 70’e Ilıca Bayram Şenliği dernek kermesleri, hediye çekilişi, ikramların sunulması ve yerel sanatçılarımızın canlı müzik dinletisi ile son buldu.

Bayram Şenliğine, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve eşi Aysel Saraçoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık, Fatih Gölgeli ve Ali İhsan Ertaş ile Kent Konseyi Başkanı Zekeriya Dağcı, Kent Konseyi’nin grup başkanları, yerel sanatçılar, sivil soplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. (EFE)