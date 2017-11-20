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20 Kasım 2017 11:47

İlyas Karadana: Kış lastiği takma bilinci oluşması sevindirici

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 1 Aralık 2017 de başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.

İlyas Karadana: Kış lastiği takma bilinci oluşması sevindirici

20 Kasım 2017 11:47


Hisarcık Sanayi Sitesinde lastik satışı ve tamiri yapan İlyas Karadana, kış lastiği uygulamasının başlayacağı 1 Aralık 2017 tarihi yaklaştıkça vatandaşların araçlarının yazlık lastiklerini kışlık lastiklerle değiştirmeye, ya da yeni kışlık lastik almaya başladığını söyledi.


Yasal olarak araç sahiplerinin 1 Aralık’tan itibaren araçlarına kışlık lastiklerini takmaları gerektiğini dile getiren Karadana, "Kış aylarında karlanma ve buzlanma sonucu artan trafik kazaları nedeniyle birçok vatandaşımızda kendisinin ve başkalarının güvenliği için kış lastiği takma bilinci oluştu. Ticari-binek ayrımı yapmaksızın aracına kışlık lastik taktıranlar artık çoğunlukta. Kışlık lastik fiyatları lastiğin ebat ve markasına göre 135-200 TL. arasında değişiyor. Satışlarımız yoğun olarak devam ediyor. Hem sıfır lastik satıyoruz, hem de yazlık lastikleri kışlıklarla değiştiriyoruz” dedi.(MA-EFE)




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