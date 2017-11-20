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20 Kasım 2017 12:30

İshak Gazel: Bence yerli otomobil için en avantajlı il Kütahya

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsak Gazel, yerli otomobilin Kütahya’da üretilmesi talebini, her platformda ifade ettiklerini dile getirdi.

İshak Gazel: Bence yerli otomobil için en avantajlı il Kütahya

20 Kasım 2017 12:30


Kütahya’da oluşan toplum duyarlılığına teşekkür eden Gazel, "Yerli otomobille ilgili çalışmalar hükümet nezdinde başladığında, biz zaten Kütahya ile ilgili fizibilite çalışmamızı hazırlatmıştık. Yerli otomobile talip olan şuan 20 kadar il var. Bunların arasında herhalde en avantajlı olan il Kütahya’dır. Bu yatırım kamu yatırımı değil. Özel sektör yatırımı olduğu için avantajlar ve dezavantajlar ortaya konulacak. Biz avantajlarımızın çok önemli olduğunu söylüyoruz. Bu anlamda da yatırımın Kütahya’ya gelmesi ile ilgili yatırımcı firmalardan gerekli randevuları alarak talebimizi ileteceğiz. Kütahya’da oluşan toplum duyarlılığını da çok olumlu karşılıyorum. Bu duyarlılığın bizim çalışmalarımızla birleşmesi sonucu bir enerji ve sinerji ortaya koyacağına inanıyorum. Amacımız Kütahya’nın bu bölgede ulaşım, sanayi, tarım ve turizmde bir merkez konumuna gelmesidir. Bu yönde gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz” diye konuştu. (EFE)




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