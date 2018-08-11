İshak Gazel: "Mali kuşatmadan güçlü bir şekilde çıkacağız"

Son 5 yılda geçirdiği süreçlerle Türkiye’nin adeta yeni destanlar yazdığını dile getiren Gazel, "Amerikan yöneticilerinin ve küresel emperyalizmin hırsları, vahşice silahlanışı, pazarlarını ele geçirmek için Dünya Milletlerine dayattığı ikiyüzlü politikaları, insanlığa karşı işlediği suçları haklı çıkarmak için uyguladığı çeşitli oyunları bütün dünya için artık bir kabusa döndü. Yerli işbirlikçileri FETÖ ile planladıkları 17-25 Aralık darbe girişimi, milletin ferasetiyle, 15 Temmuz alçaklığı da yine milletimizin cesaretiyle önlendi. Küresel emperyalizmin Güney Asya’da, Afrika’da, Irak’ta, Afganistan’da işlediği insanlık suçlarına bir yenisinin daha eklenmesinin önüne, bu milletin yiğit liderinin arkasında durması sayesinde geçildi. Türkiye’nin özellikle son 5 yılında geçirmiş olduğu süreç, aslında bir direniş ve yeniden diriliş destanıdır. Ülkemize yönelik bu mali kuşatmanın, ne 17-25 darbe girişiminden, ne de 15 Temmuz darbe girişiminden farkı yoktur. Türlü sınamalarla geldiğimiz bu noktada, ülkemize, birliğimize, dirliğimize yöneltilen bu kuşatmadan, daha güçlü bir şekilde çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü biz inanıyoruz ve kazanacağız" ifadelerini kullandı. (EFE)