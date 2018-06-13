İshak Gazel, Simav’da halk iftarı programına katıldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, belediye tarafından 101 Evler Mahallesi’nde düzenlenen halk iftarı programına AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Meclis Üyeleri, AK Parti Simav İlçe Başkanı Avukat Adil Biçer, AK Parti Kütahya Milletvekili Adayı Mehmet Kaymaz ve mahalle sakinleri katıldı.

Birlik ve beraberlik mesajları veren İshak Gazel, ’Vakit Kütahya Vakti ve Vakit Simav Vakti’ sloganıyla çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacaklarını ifade etti.

Gazel, " 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimler ülkemiz için çok önemli bir dönüm noktası olacaktır. Kütahya ve Simav için hizmete devam” dedi. (MEİ-EFE)