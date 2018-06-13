Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 22:07

İshak Gazel, Simav’da halk iftarı programına katıldı

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Sımav’da halk iftarı programına katıldı.

İshak Gazel, Simav’da halk iftarı programına katıldı

13 Haziran 2018 22:07


Kütahya’nın Simav ilçesinde, belediye tarafından 101 Evler Mahallesi’nde düzenlenen halk iftarı programına AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Meclis Üyeleri, AK Parti Simav İlçe Başkanı Avukat Adil Biçer, AK Parti Kütahya Milletvekili Adayı Mehmet Kaymaz ve mahalle sakinleri katıldı.


Birlik ve beraberlik mesajları veren İshak Gazel, ’Vakit Kütahya Vakti ve Vakit Simav Vakti’ sloganıyla çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacaklarını ifade etti.


Gazel, " 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimler ülkemiz için çok önemli bir dönüm noktası olacaktır. Kütahya ve Simav için hizmete devam” dedi. (MEİ-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç