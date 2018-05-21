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21 Mayıs 2018 11:22

İtfaiye personeline yanmaz elbise

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde itfaiye personeline yanmaz elbise verildi.

İtfaiye personeline yanmaz elbise

21 Mayıs 2018 11:22


Personelinin güvenliğini ön planda tuttuklarını belirten Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, satın alınan koruyucu niteliğe sahip yanmaz elbiseleri itfaiye personeline dağıttı.


Her geçen gün daha iyi hizmet verebilmek için araç ve gereç donanımını günün şartlarına uygun hale getirdiğine dikkat çeken Başkan Erdoğan, tüm ekibin ahşap, benzin, elektrik ve metal yangını gibi değişik türlerdeki yangınlara başarıyla müdahale edecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti.


Başkan Erdoğan, “Halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için gösterilen gayret ve çalışmalar işçilerimizin de güvenliğini düşünerek bin Euro değerinde en modern yanmaz, yangına dayanıklı elbiseleri temin edildi. pazarlar Belediyesi olarak vatandaşımızın hizmetindeyiz. Bundan sonra arkadaşlarımız yangınlara daha hızlı ve güvenli olarak müdahale edecekler. İnsanlarımıza hizmet etmek önceliğimiz” dedi.


Pazarlar Belediyesi personeli olan ve özel eğitimler alan personelden biri olan Beytullah Özalp ise, “Daha önceden yangına dayanıklı elbisemiz olmamıştı. Sağ olsun belediye başkanımız itfaiyemize yangın elbisesi aldı. Bundan sonra yangınlara daha kontrollü bir şekilde müdahale edeceğiz. Allah korusun tüm doğal afetlerde iyi bir şekilde hizmet vermeye çalışırız” ifadelerini kullandı.(MB-EFE)




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