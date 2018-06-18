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18 Haziran 2018 13:45

Kayıp kedisini her yerde arıyor

Kütahya’da Büşra Ünal, 10 gün önce evlerinin çevresinde oynarken kaybolan kendisini her yerde arıyor.

Kayıp kedisini her yerde arıyor

18 Haziran 2018 13:45


100. Yıl Mahalesi’nde si’nde oturan Ünal, İnce ismini verdiği kedisini 1 yaşında, siyah beyaz renkli ve uzun kuyruklu olarak tarif etti.


Tüm aramalara rağmen Tekir cinsi İnce’yi bulamadığını belirten Büşra Ünal, "Birden onun yokluğunu hissettim. Hangi şartlarda kaybolduğunu da bilmiyorum. 1 yıldır benimle yaşayan kedimi bulan kişiye minnettar olacağım" dedi.


Ünal, kedinin, kendisi için manevi değerinin çok yüksek olduğunu dile getirerek, onu bulan veya görenlerin kendisine haber vermelerini istedi. (EFE)




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