Kayıp kedisini her yerde arıyor

100. Yıl Mahalesi’nde si’nde oturan Ünal, İnce ismini verdiği kedisini 1 yaşında, siyah beyaz renkli ve uzun kuyruklu olarak tarif etti.

Tüm aramalara rağmen Tekir cinsi İnce’yi bulamadığını belirten Büşra Ünal, "Birden onun yokluğunu hissettim. Hangi şartlarda kaybolduğunu da bilmiyorum. 1 yıldır benimle yaşayan kedimi bulan kişiye minnettar olacağım" dedi.

Ünal, kedinin, kendisi için manevi değerinin çok yüksek olduğunu dile getirerek, onu bulan veya görenlerin kendisine haber vermelerini istedi. (EFE)