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19 Mayıs 2018 14:22

Kaymakam Muhammet Önder ve Başkan Akçadurak, pazarcı esnafıyla buluştu

Kütahya’nın Gediz Kaymakamı Muhammet Önder ve Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, ilçe merkezindeki pazar yerinde tezgah açan pazarcı esnafıyla buluştu.

Kaymakam Muhammet Önder ve Başkan Akçadurak, pazarcı esnafıyla buluştu

19 Mayıs 2018 14:22


Gediz Kaymakamı Muhammet Önder ve Başkan Muharrem Akçadurak, Cumartesi günleri kurulan Gediz Pazarını ziyaret ederek bir süre tezgahtarlık yaptılar. Pazar yerinde tezgah açan pazarcı esnafıyla biraraya gelen, hayırlı işler dileğinde bulunarak taleplerini dinleyen Kaymakam Önder ve Belediye Başkanı Akçadurak’ı tezgahta görenler şaşkınlık yaşadılar.


Pazaryerinde pazarcılarla sohbet eden Kaymakam Muhammet Önder, "Samimilik, sevginin ve muhabbetin taçlandığı yer pazarcıların olduğu yerdir. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi tebrik ediyorum. Pazarcıların işleri zordur. Bu noktada kar demeden, kış demeden gece demeden, gündüz demeden, soğuk demeden, sıcak demeden çocuklarının rızkını temin etmek için sabahın erken saatlerinden gecenin geç vaktine kadar gelip çocuklarının nafakasını kazanan pazarcı kardeşlerimize her zaman desteği hak ediyorlar. Vatandaşa daha ucuz sebze, daha ucuz alışveriş konusunda yardımcı oluyorsunuz. Daha düşük ekonomik seviyedeki insanlara yardımcı olmak üzere gayret ediyorsunuz. Yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Başkan Akçadurak ise, "Pazarcılık gerçekten eve helal lokma götürmenin bir yoludur. Çünkü soğuk, sıcak, yağmur demeden pazarlarda tezgahlarınızı açıyorsunuz. Gerçekten çok zor şartlarda ekmek paranızı kazanıyorsunuz. Rabbim size hayırlı ve güzel işler nasip etsin. Bizler de belediye olarak sizlerin hizmetinde olacağız ve bundan sonra bu hizmete devam edeceğiz inşallah” diye konuştu.


Kaymakam Muhammet Önder esnafın durumunu, pazaryerinin fiziki imkanlarını ve esnafın şikayetlerini dinlediklerini kaydederek “Gediz pazarını fırsat buldukça dolaşıyorum. Belediye Başkanımızla birlikte dolaştık. Esnafımızın durumu, halini vaktini sorduk. Pazaryerimizin fiziki imkanlarını inceledik. Şikayetleri dinledik. Bugün güzel bir etkinlik oldu. Bu ziyaretle Gediz halkının ve esnafın ekonomik durumunu analiz etmiş olduk” dedi.(RB-EFE)




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