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28 Mayıs 2018 12:25

Kaymakam Sayılır: Öğrencilerimiz milli ve manevi değerlerimize uygun yetişiyor

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesi Başkomutan Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencilerinin yıl sonu resim sergisi büyük ilgi gördü.

Kaymakam Sayılır: Öğrencilerimiz milli ve manevi değerlerimize uygun yetişiyor

28 Mayıs 2018 12:25


Sergini açılışına Dumlupınar Kaymakamı Osman Sayılır, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.


Sergide öğrencilerin kendi yaptıkları eserlerin sergilendiği Gazi Mustafa Kemal köşesi ve Şehit Ömer Halisdemir köşesi büyük ilgi gördü. Ayrıca maketten yapılan binalar ve caminin olduğu bölümde beğeni topladı.


Dumlupınar Kaymakamı Osman Sayılır, yaptığı açıklamada, ’’Öğrencilerimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ömer Halisdemir ve Camii temasını işledikleri eserler oldukça başarılı. Buradan anladığımız öğrencilerimiz Milli ve manevi değerlerimize karşı oldukça hassas ve güzel çalışmalar yapabiliyorlar. Öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)




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