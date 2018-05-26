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26 Mayıs 2018 22:36

Kaza kurşunuyla hayatını kaybeden asker Tavşanlı’da toprağa verildi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde arkadaşının tüfeğinden çıkan kaza kurşunuyla hayatını kaybeden er Adem Yıldız’ın (23) cenazesi, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde toprağa verildi.

Kaza kurşunuyla hayatını kaybeden asker Tavşanlı’da toprağa verildi

26 Mayıs 2018 22:36


Tavşanlı ilçesine bağlı Çayır köyündeki babaevinde helallik alınması sonrası Yıldız’ın cenazesi, törenin yapılacağı köy camisine götürüldü. Cenaze törenine Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Milletvekili Vural Kavuncu, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy, Adem Yıldız’ın babası Ali Rıza Yıldız, annesi Habibe Yıldız, kız kardeşleri, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Kılınan cenaze namazından sonra Adem Yıldız’ın Türk Bayrağı’na sarılı naaşı omuzlara alınarak köy mezarlığına götürüldü. Yıldız, burada gözyaşları içerisinde toprağa verildi.


Dün, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde konuşlu 106’ncı Topçu Alayı Şehit Alpay Başaran Kışlası’nda nöbet tutan er Adem Yıldız, arkadaşı M.T.’nin tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanmış, İslahiye Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.




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