Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 11:11

Köy ortaokulunun LGS başarısı

Kütahya’nın Pazarlar İlçesine bağlı Sofular köyünde eğitim veren Sofular Ortaokulu, 2018 LGS sınav sonuçlarına göre büyük bir başarıya imza attı.

Köy ortaokulunun LGS başarısı

08 Ağustos 2018 11:11


Sofular Ortaokulu da eğitim gören 17 öğrenciden 11’ i nitelikli okullara yerleşti. 11 öğrencinin 3’ü Fen Lisesine 3’ü Proje İmam Hatip Lisesine, 1’i Sosyal Bilimler Lisesi ve 4 tanesi ise Denizcilik Lisesine yerleşti.


Okulun bu başarısı hakkında görüşlerini belirten Okul Aile Birliği Başkanı Kurtar Karaduman, "Öncelikle bu başarıyı bize yaşatan öğretmenlerimize, okul yönetimimize, muhtarlarımıza ve bütün öğrenci velilerine en içten saygılarımı sunuyor. Hayatta hiçbir başarı tesadüf değildir diyorum. Bu başarının oluşması için çok emek harcandı özellikle öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz yıl boyu gösterdikleri çabanın sonucunu, en güzel şekilde aldılar.Eğitim-Öğretim yılının başında sınav sisteminin değişmesinin ardından büyük stres yaşayan öğrenci ve öğretmenler en kısa zamanda toparlanarak sistem ne olursa olsun çalışmanın her daim başarıyı getireceğini bilerek, yıl boyunca gayretle çalıştılar ve bunun sonucunda %72’lik bir başarı elde ettiler. Bu başarıdan dolayı tekrar öğrencilerimize, öğretmenlerimize, Okul yönetimimize ve Köy yönetimimize teşekkür ediyor başarılarımızın devamını diliyorum" dedi.


Denizli Aydem Fen Lisesi’ni kazanan Karahan Arslan duygularını şöyle ifade etti ‘’Bu başarıyı yakalamamızda bize yol gösteren öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Bütün yıl bizi sınava hazırlayarak büyük başarı elde etmemizi sağladılar böyle öğretmenlerden eğitim aldığım için çok mutluyum ve Sofular Ortaokulunda okuduğum için gururluyum’’dedi. (MB-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç