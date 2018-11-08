İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Küçükbaş hayvan taşıyan kamyon ile hafif ticareti araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya’da küçükbaş hayvan taşıyan kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kütahya'da küçükbaş hayvan taşıyan kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazada, 58 küçükbaş hayvan telef oldu.


Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolunun 8. kilometresindeki 2. OSB kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Eskişehir istikametine gitmekte olan Adnan B.. yönetimindeki 03 HS 703 plakalı küçükbaş hayvan taşıyan kamyon, Hasan Ünal'ın idaresindeki 43 SD 603 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada savrulan kamyon ve minibüs, trafik yön levhasının direğine çarparak durdu. Minibüsteki kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın araçtan dışarı fırlayarak yaralandı. Minibüs sürücücü Hasan Ünal ile kamyon şoförünün yanında oturan Adnan B. araçlarda sıkıştı. Hasan Ünal ve Adnan B.'yi olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralı kadın ile Hasan Ünal ve Adnan B. ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan minibüs sürücüsü Hasan Ünal müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazada kamyon kasasında bulunan 120 koyundan 58'i telef oldu. Kamyon şoförü Adnan B, polis ekiplerince gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.