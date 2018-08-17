İsrail ablukası altındaki Filistin’de sportif faaliyet yürütmeye çalışan 2. Lig takımlarından Kudüsspor Kütahya’da sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlık maçı için Tavşanlı’ya gelen kulübün yöneticileri ve İHH Kütahya yönetimi, Tavşanlı Kaymakamlığı ve Tavşanlı Belediyesi’ni ziyaret etti.

Tavşanlı halkının ilgi ve alakasından son derece memnuniyet duyduklarını kaydeden Kudüsspor 2. Başkanı Subhi Siam, terör devleti İsrail’in tüm baskılarına rağmen Filistin’de sporun dostluk ve kardeşlik duygularını ön plana alarak faaliyet yürüttüklerini ifade etti. Subhi Siam, "Öncelikle Tavşanlı ve Kütahya halkının bize göstermiş olduğu ilgiye teşekkür ediyorum. Bizim yanımızda olduklarını hmek onur verici. Biz Filistin halkı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının duacısıdır. Kudüsspor olarak faşist İsrail devletinin tüm engellemelerine rağmen sportif faaliyetlerle gençlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Tavşanlı Linyitspor’da bizim için büyük bir camiadır. Onlarla maç yapacak olmakta ayrı bir onur kaynağıdır. Bizi ağırlayan Tavşanlı Kaymakamlığına, belediye yetkililerimize kulübümüz ve sporcularımız adına teşekkür ediyorum" dedi.