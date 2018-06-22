Kütahya Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi

Kütahya Belediyesi Sosyal Tesislerinde Belediye ile Hizmet-İş Sendikası arasında gerçekleşen Toplu İş Sözleşmesi imza töreninin açılış konuşmasını yapan Hizmet İş Sendikası Kütahya İl Başkanı Nazif Demir, Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın ve yönetim kurulunun kendilerine vermiş oldukları yetkiye istinaden 3. dönem 2 yıllık Toplu iş Sözleşmesinin masada biten bir sözleşme olmasından ve verilen zam oranlarından duyulan memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Toplu İş Sözleşme Komisyonuna ve katılımcılara teşekkür etti.

Daha sonra Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na teşekkür ederek, “ En iyi sözleşme masada biten sözleşmedir, üyelerimize hayırlı olsun” dedi.

Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin ise yapılan bu sözleşmedeki zam oranlarının Türkiye ortalaması üzerinde olduğunu belirterek, Başkan Saraçoğlu’na ve Toplu İş Sözleşme komisyonuna teşekkür etti.

Toplu İş Sözleşmesi imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ise; “Sendikacılık geçmiş yıllarda hep hak almaktan ziyade, firmaları ya da kurumları nasıl göçertebiliriz, nasıl zor durumda bırakabiliriz anlayışı içerisindeydi. Son yıllarda ise kurumları nasıl ayağa kaldırabiliriz, nasıl beraber paydaş olabiliriz anlayışının hakim olduğu bir dönemdeyiz. Bir siyasetçi ve Belediye Başkanı olarak sağduyulu bir şekilde düşünebilen, Türkiye’nin menfaatlerini öne koyabilen, milletin menfaatlerini öne koyabilen bir sendika ile çalışmak bizim her daim dile getirdiğimiz bir konuydu. Türkiye ne zaman sıkıntıya girse, ne zaman zorlu süreçlerden geçse Hizmet-İş Sendikası sağduyuyla ülkemizin, milletimizin yanında yer almıştır. Biz Sendika yöneticilerimiz ile uzlaşı içerisindeyiz. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren çalışan arkadaşlarımızın haklarına riayet ederek, maaşlarını zamanında ödedik. Çalışanlarımız ile abi kardeş uyumu içerisinde çalışıyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Bu vesileyle Genel Başkanımıza, Genel Başkan Yardımcılarımıza, Sendika Temsilcimize ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyor, sözleşmemizin Belediyemize, milletimize, sizlere hayırlar getirmesini Rabbimden temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toplu İş Sözleşmesi imza törenine; Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Celal Yıldız ve Mehmet Keskin, Hizmet İş Sendikası Kütahya İl Başkanı Nazif Demir, İl Sekreteri Sabahattin Ödemiş, İl Mali Sekreteri M. Fatih Gencer, Belediye Başkan Yardımcıları Galip Gültekin, Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş, Kütahya Belediyesi Birim Müdürleri, Hizmet İş Sendikası Üyeleri, Temsilcileri ve Komiteleri katıldı.

Kütahya Belediyesinde 45 kadrolu, 23 geçici (mevsimlik) işçi olarak çalışanlarına 1. yıl 15 bürüt yüzde 15,86 oranında, 2. yıl da ÜFE+TÜFE ortalaması (bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık enflasyon) yüzde 1 oranında zam verilecek.(EFE)