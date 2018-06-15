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15 Haziran 2018 01:30

Kütahya Belediyesi’nden örnek hizmet

Kütahya Belediyesi, Arife günü 7 mezarlıkta, yaklaşık 70 bin adet ücretsiz mevsimlik çiçek dağıttı.

Kütahya Belediyesi’nden örnek hizmet

15 Haziran 2018 01:30


Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Evliya Çelebi, Hıdırlık, Sultanbağı, Ahi Evran, Musalla, Ahi Erbasan ve Şehir mezarlığı olmak üzere 7 mezarlıkta toplam 70 bin çiçek fidesini vatandaşlara yakınlarının mezarlarına dikmeleri için dağıttı.


Çiçek dağıtımından sonra konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için nasıl hizmet veriyorsak aynı şekilde geçmişimize de sahip çıkmak durumundayız. Bu bakımdan mezarlıklarımızın bakımını da en güzel şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Arefe günü olması sebebiyle bugün mezarlıklara gelen tüm vatandaşlarımıza yakınlarının mezarlarına dikmeleri için 70 bin adet çiçek dağıttık. Kütahya Belediyesi olarak bu yıl başlattığımız bir uygulamadan, vatandaşlarımız oldukça memnun oldu. İnşallah Ramazan ayının ve Ramazan Bayramının öncelikle ilimize, ülkemize ve İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini, savaşların son bulmasını, barışın gelmesini, birlik ve beraberliğin oluşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. (EFE)




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