Kütahya Belediyesi’nden örnek hizmet

Sultanbağı, Evliya Çelebi, Hıdırlık, Ahi Evran, Musalla, Ahi Erbasan ve Şehir mezarlığı olmak üzere 7 mezarlıkta toplam 11 bin çiçek vatandaşların yakınlarının mezarlarına dikmeleri için dağıtıldı.

Evliya Çelebi Mezarlığı’nda hemşehrilerine çiçek dağıtarak, yakınlarına Allahtan rahmet dileyen gül dağıtan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Arefe günü olması sebebiyle bugün mezarlıklara gelen tüm vatandaşlarımıza yakınlarının mezarlarına dikmeleri için 7 mezarlıkta, 5 bin adet gül ve 6 bin adet Leylandi çiçeği dağıttık. Geçtiğimiz Bayramda dağıtmıştık ve bu uygulamadan vatandaşlarımız çok memnun oldu. Hemşehrilerimizin mezarlık ziyaretlerinde yakınları için dua ederken, yanlarında olduğumuzu hissettirebildiğimiz için mutlu ve huzurluyuz. Onların hayır dualarına küçükte olsa bir katkı sunalım istedik. Yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı, ölmüşlerine Allah’tan rahmet diliyorum. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın öncelikle ilimize, ülkemize ve İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" dedi. (EFE)