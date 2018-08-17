Kütahya’da 10 milyon TL tutarındaki 27 projeye 5 milyon TL hibe

IPARD II 3. çağrı başvuruların açıklandığını kaydeden Yazar, "3. Başvuru çağrı dönemi için, birinci grup desteklenmek üzere seçilen başvurular açıklanmıştır. 302 çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve İş geliştirme tedbiri kapsamında ilimize sunulan 30 adet proje başvurusunun tamamı için değerlendirme ve seçim süreci tamamlanmış ve 27 adet proje destek almaya hak kazanmıştır. Toplam yatırım tutarı 10 milyon TL olan 27 adet proje için yatırımcılarımıza 5 milyon TL.’nin üzerinde hibe desteği sağlanacaktır. Destek kapsamına alınan 27 adet projeden 19 tanesi tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, 4 tanesi kırsal turizm, 2 tanesi yenilenebilir enerji, 1 tanesi arıcılık ve 1 tanesi yerel gıda ürünü (Emet ekmeği) imalatı projesidir. Projesi seçilen yatırımcılarımız ile en kısa sürede sözleşme imzalanması ve yatırımların hayata geçirilmesi planlanmaktadır. 3. başvuru çağrı döneminde 101 tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar tedbiri (Hayvancılık) kapsamında sunulmuş olan projelerin değerlendirme süreci henüz tamamlanmamış olup değerlendirme ve seçim sonuçları daha sonra ilan edilecektir. İlimize ve destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu. (EFE)