Kütahya’da 45 yetiştiriciye 90 Honamlı Tekesi dağıtıldı

Proje çerçevesinde, dünyada sadece Türkiye’de bulunan ve ikiz doğum oranı yüksek olan 90 adet Honamlı Tekesi, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce Kütahya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyesi, en az 100 anaç keçi varlığı olan, proje uygulamaya gönüllü 45 yetiştiriciye eş zamanlı olarak teslim edildi.

Tavşanlı ilçesindeki teslim töreni Kaymakam Yüksel Kara, Belediye Başkanı Mustafa Güler, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Temel, Ziraat Odası Başkanı İsmail Akpınar, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Tavşanlı Temsilcisi Yavuz Turan, yetiştiriciler ile çiftçilerin katılımı ile hayvan pazarında gerçekleştirildi.

Törende konuşan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ender Muhammed Gümüş, teslimi yapılan tekelerin Türkiye’nin kendi milli ve yerli ırkı olan Honamlı tekesi olduğunu ifade ederek, " Bu projeye 2016 yılında 60 adet Honamlı Tekesi ile başladık. Bakanlığımız ve İl Özel İdare desteği ile teslim ettiğimiz tekelerin takibinde verim sonuçları çok yüksek çıkması çiftçimizin Honamlı tekesine olan ilgi ve rağbeti artırdı. 2016 yılında verilen tekelerin yavruları da şuan damızlık konumuna geldi. Esas hedeflenen amaç bu doğal seleksiyon ile elimizde ki ırkın tamamının özelliklerini iyileştirerek Kütahya’yı tekede damızlık merkezi yapmak. İnsan sütüne en yakın değere sahip süt keçi sütü. Hem yününden, hem etinden, hem sütünden faydalanabildiğimiz en doğal yüksek verim keçide var. Uygulanan projede et ve süt bakımından elde edilen verim yüksekliği yetiştiricilerimizin daha fazla gelir elde etmelerine sebep olacaktır. Bu Projenin Kütahya’mıza çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Üreticilere teslim edilen Damızlık Honamlı Tekeleri ile verimi düşük kıl keçilerini ıslahı ile daha yüksek verimli kıl keçisi sürülerinin elde edilmesinin amaçlandığı projede, yetiştiriciler sürülerine kendilerine verilen Honamlı tekelerini katarak, sürüdeki diğer tekeleri çıkaracak, iki yıl boyunca sürü projeksiyonu izlenecek.

Honamlı keçi türü hakkında açıklamalarda bulunan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, “Dünyada sadece Türkiye’de bulunan Honamlı keçi türünün araştırılması ve safkan olarak üretilmesine yönelik 2 yıldan beri yürütülen çalışmalarda, bu keçilerin 130 kilo ağırlığa kadar ulaşabilen türleri tespit edilmiş olup, et, süt, kıl ve oğlak verimi bakımından bilinen kıl keçisine göre daha verimlidir. İkiz doğum oranı yüksek olan bu ırkın keçileri fundalık, çalılık, ormanlıklar içinde, anızlar ve nadasa bırakılan tarlalar ile meralarda beslenerek çok az masrafla yetiştirilebilmektedir. Honamlı keçi ırkı neredeyse yılın her döneminde merada yaşayabilen bir ırktır” dedi. (EFE)