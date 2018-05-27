Kütahya’da ’Bir Kap, Bir Kalp’ projesi

Beşir Derneği Eskişehir Şubesi tarafından başlatılan ve daha sonra tüm şubelerin uygulamaya katıldığı ‘Bir Kap, Bir Kalp’ projesi ile çeşitli sebeplerden dolayı evlerinde misafir ağırlayamayan hayırseverler, o gün içerisinde evlerinde yaptıkları sıcak yemekleri Beşir Derneği aracılığı ile tespit edilen ihtiyaç sahipleri ile paylaşıyorlar. "Bir kişiye pişen on kişiye de yeter" diyen hayırseverlerden Fatma Solak, “Duygularımın tarifi yok. Ama çok güzel bir uygulama, mutlu oluyorum yapmaktan. Keşke daha fazla olsa, daha fazla yapıp ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle paylaşabilsek. Bu uygulamayı komşularımdan duydum ve torunum ile internetten başvuru yaptık. Biz zaten evde Allah ne verdiyse yapıyoruz. Bir kişi için pişen on kişiye de yeter. Bu uygulamada yer almaktan çok mutluyum” diye konuştu.

Ramazan ayının paylaşma ayı olduğuna dikkat çeken hayırsever Zehra Çiçek, “Bu uygulamada yer almaktan çok mutluyum. Ben bu uygulamayı geçen sene sosyal medya aracılığı ile ulaştım. Ev hanımı olduğum için ben evde yapıyorum ve kapıdan alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar. Ramazan yardımlaşma ve paylaşma ayı, bunun için de çok mutluyum. Biz görmüyoruz ama ihtiyacı olan ve bu işleri yapan dernekler var. Hayırsever vatandaşlar evlerinde o gün ne yapıyorlarsa ihtiyaç sahipleri ile paylaşabilirler” dedi.

"Her gün 60 bin ihtiyaç sahibine yemek"

Türkiye genelinde günde 60 binin üzerinde yoksul vatandaşın bu uygulama ile iftar yaptığını söyleyen Beşir Derneği Kütahya İl Temsilcisi Mustafa Gülsever, “Biz burada ‘Bir Kap, Bir Kalp’ sloganı ile yola çıkarak hayır sahiplerinin hazırladığı bir kap yemeği ihtiyaç sahibi bir ailemize götürüyoruz ve iftarını onların sayesinde yapmasını sağlıyoruz. Bizim yemek götürdüğümüz aileler genellikle 5, 6 nüfuslu aileler. Bu uygulamayı biz 2 senedir yapıyoruz. Daha önce bunu Eskişehir Şubemiz yapıyordu. Elimizdeki verilere göre Türkiye genelinde 60 bin vatandaşımız bu uygulama ile evlerde hazırlanan yemekler ile iftar yapıyor. Mesele sadece o insanların karınlarını doyurmak değil. Buradaki amaç sizin kendi evinizde muhabbetiniz ile sevginiz ile yaptığınız yemeklerin o ailenin sofrasına gitmesidir. Bu hayırda yer almak isteyen hayırsever vatandaşlar ise Beşir Derneğinin internet sitesinden ya da 4042’ye mesaj atarak bize ulaşabilirler” şeklinde konuştu.