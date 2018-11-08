Kütahya'da büyükbaş hayvan sayısı 187 bin 550

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Bölge Müdürlüğü 2017 yılı Hayvansal Üretim İstatistikleri verilerine göre Kütahya'da büyükbaş hayvan sayısının 187 bin 550 olduğunu açıkladı.

TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, 2017 yılı itibariyle Kütahya'nın 183 bin 857 baş sığır ile en yüksek sığır sayısında Türkiye'de 34., Ege Bölgesinde 7. sırada; 3 bin 693 baş manda ile en yüksek manda sayısında Türkiye'de 14., Ege Bölgesinde 2. sırada yer aldığını ifade etti.

Akyol,” Kütahya ilçeleri arasında sığır sayısı en yüksek olan ilçe 35 bin 936 baş ile Simav olurken, sığır sayısı en düşük olan ilçe 2 bin 190 baş ile Dumlupınar ilçesidir. Manda sayısına bakıldığında Kütahya'da manda sayısı en yüksek ilçe Merkez bin 850 baş olurken, manda sayısı en düşük olan ilçe Aslanapa 4 baş'dır. Gediz, Şaphane, Pazarlar ve Dumlupınar ilçelerinde manda varlığı bulunmamaktadır. dedi.(EFE)