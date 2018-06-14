Kütahya’da otomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Cihan Ünaldı (26) idaresindeki 27 RN 526 plakalı otomobil, Kütahya - Afyonkarahisar karayolunun 17. kilometresinde bölünmüş yolda refüjü aşarak karşı şeride devrildi. Kazada sürücü ile Münevver, Baki Muhammet, Hasan (65), Semanur (21) ve Eymen Efe Ünaldı yaralandı. Sağlık ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan ve Semanur Ünaldı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ünaldı ailesinin İstanbul’dan Antalya’ya gittiği öğrenildi.