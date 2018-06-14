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14 Haziran 2018 13:03

Kütahya’da otomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

Kütahya’da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kütahya’da otomobil devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

14 Haziran 2018 13:03


Alınan bilgiye göre, Cihan Ünaldı (26) idaresindeki 27 RN 526 plakalı otomobil, Kütahya - Afyonkarahisar karayolunun 17. kilometresinde bölünmüş yolda refüjü aşarak karşı şeride devrildi. Kazada sürücü ile Münevver, Baki Muhammet, Hasan (65), Semanur (21) ve Eymen Efe Ünaldı yaralandı. Sağlık ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan ve Semanur Ünaldı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Ünaldı ailesinin İstanbul’dan Antalya’ya gittiği öğrenildi.




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