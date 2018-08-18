Diğer
Kategoriler
18 Ağustos 2018 19:54

Kütahya’da tır otomobile çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

Kütahya’da tırın otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 4’ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı.

Kütahya’da tır otomobile çarptı: 2 ölü, 7 yaralı

18 Ağustos 2018 19:54


aza, Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu’nun 23. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa B. yönetimindeki 07 PV 549 plakalı tır, aynı yönde seyreden Aziz Karacık’ın kullandığı 43 NA 663 plakalı otomobile arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli yaptığı incelemede, otomobil sürücüsü Aziz Karacık ile otomobildeki Pınar Karacık’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki yolculardan Melek, Aysel ve Aziz Kağan Karacık ile Özlem, Mustafa Kayra, Elif Beyza ve Ecem Naz Şen yaralandı.


Yaralılar sağlık ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Tır şoförü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç