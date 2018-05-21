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21 Mayıs 2018 09:24

Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 16 yaralı

Kütahya’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.

Kütahya’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 16 yaralı

21 Mayıs 2018 09:24


Edinilen bilgiye göre, Süleyman Dönmez yönetimindeki Kütahyalılar firmasına ait 43 KT 666 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya-Eskişehir karayolunun 8. kilometresinde şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 80 metre sürüklenen otobüs daha sonra yol kenarındaki bir fabrikanın istinat duvarına çarptı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.


Otobüste sıkışan yolcular, ekiplerce kurtarılarak Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada, sürücü Dönmez olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan 16 kişi tedavi altına alındı. Bazı yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.


Öte yandan, otobüsün İstanbul’dan Kütahya’nın Simav ilçesine sefer yaptığı öğrenildi.




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