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17 Ağustos 2018 13:10

Kütahya’daki 207 kuruma 202 bin 444 TL’lik atık kağıt katkısı

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit: 207 kurumumda, bin 791 ton atık kağıt toplandığını ve bunun sonucunda okullara 202 bin 444 TL katkı sağlandığını açıkladı.

Kütahya’daki 207 kuruma 202 bin 444 TL’lik atık kağıt katkısı

17 Ağustos 2018 13:10


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi toplantısı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Zafer Salonunda yapıldı. Toplantıda pilot okullarda yapılacak çalışmalar görüşüldü.


İl Millî Eğitim Şube Müdürü İbrahim Aybek başkanlığındaki toplantıya, Sıfır Atık İl Koordinatörü Kazım Gündüz, Proje Koordinatörleri H.Fatih Parlar ve Enes Güler, İl Milli Eğitim Ar-ge Birimi Üyeleri ve pilot okulların idarecileri katıldı.


Toplantıda 2018-2019 eğitim öğretim yılında pilot okul ve kurumlarda Sıfır Atık projesinin hayata geçirilmesi düzenli olarak bilgi paylaşımının devamına karar verildi. Şube Müdürü Aybek, ülkece yerli malı ve kamuda tasarruf tedbirlerinin ön plana çıktığı bu günlerde sıfır atık projesine gereken hassasiyetin gösterilmesini istedi.


Toplantı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.(EFE)




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