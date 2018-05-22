Kütahya’daki otobüs kazası güvenlik kamerasında

Kütahyalılar firmasına ait 43 KT 666 plakalı yolcu otobüsünün, dün Kütahya-Eskişehir karayolunun 8. kilometresinde şarampole devrilmesi anı, yakındaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, otobüsün şarampole devrilmesinin ardından sürüklenerek yol kenarındaki istinat duvarına çarptığı görülüyor.
Süleyman Dönmez’in kullandığı Kütahyalılar firmasına ait 43 KT 666 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya-Eskişehir karayolunun 8. kilometresinde şarampole devrilmiş, yaklaşık 80 metre sürüklenen otobüs, yol kenarındaki bir fabrikanın istinat duvarına çarpmıştı.
Kazada, sürücü olay yerinde, otobüsün muavini Ramazan Salih Keskin ise kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti, 15 kişi yaralanmıştı. (EFE)