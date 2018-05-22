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22 Mayıs 2018 17:55

Kütahya’daki otobüs kazası güvenlik kamerasında

Kütahya’da 2 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kütahya’daki otobüs kazası güvenlik kamerasında

22 Mayıs 2018 17:55


Kütahyalılar firmasına ait 43 KT 666 plakalı yolcu otobüsünün, dün Kütahya-Eskişehir karayolunun 8. kilometresinde şarampole devrilmesi anı, yakındaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.


Görüntülerde, otobüsün şarampole devrilmesinin ardından sürüklenerek yol kenarındaki istinat duvarına çarptığı görülüyor.


Süleyman Dönmez’in kullandığı Kütahyalılar firmasına ait 43 KT 666 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya-Eskişehir karayolunun 8. kilometresinde şarampole devrilmiş, yaklaşık 80 metre sürüklenen otobüs, yol kenarındaki bir fabrikanın istinat duvarına çarpmıştı.


Kazada, sürücü olay yerinde, otobüsün muavini Ramazan Salih Keskin ise kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti, 15 kişi yaralanmıştı. (EFE)




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