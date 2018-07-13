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13 Temmuz 2018 12:10

KÜTBO kalite denetiminden başarıyla geçti

Kütahya Ticaret Borsası’nın (KÜTBO) hizmet kalitesini arttırarak, sürekliliğini sağlamak üzere uyguladığı TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin 2015 Versiyonuna geçiş denetimi ve 10002 Müşteri Memnuniyet sisteminin tekrar değerlendirme denetiminin başarıyla tamamlandığı bildirildi.

KÜTBO kalite denetiminden başarıyla geçti

13 Temmuz 2018 12:10


KÜTBO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Okumuş ve tüm personelin katılımıyla yapılan açılış toplantısı sonrasında başlanan ve iki gün süren tetkik programı dahilinde; KÜTBO bünyesinde uygulanmakta olan ISO 9001 kalite yönetim sistemi ve 10002 Müşteri Memnuniyet Sistemi standartlarının gerekliliklerine uygunluğu, yeterliliği ve etkin bir şekilde kullanıldığı Türk Loydu İktisadi İşletmesi Baş Denetçisi Olcay Koca tarafından tespit edilerek, KÜTBO’nun hizmet kalitesi bir kez daha tescillenmiş oldu.


Denetim sonucunu değerlendiren Baş Denetçi Olcay Koca, “KÜTBO’nun özellikle son 3 yılda uygunsuzluk kaydı olmadan denetimlerden başarı ile geçmesi, kalite yönetim sistemlerinde sürekli iyileştirme sağlaması ve ISO 9001:2015 versiyonuna başarı ile geçiş yapmasından dolayı Borsa Yönetimini ve tüm çalışanları tebrik ediyorum” dedi.


Yetkililer, KÜTBO’nun 2011 yılında almış olduğu Kalite Yönetim Sistemi Belgesi 2015 versiyonuna geçişi, yeniden belgelendirme denetimi ile başarıyla tamamlandığını ve 3 yıllık kullanım hakkının yenilenmiş olduğunu belirttiler.(EFE)




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