Maden işçilerinden Mehmetçiğe anlamlı bağış

Cengiz Madenciliğin 161 çalışanı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’na destek için maaşlarının bir kısmını bağışladılar.

Cengiz Madenciliğin sahibi Cengiz Esendemir, yaptığı açıklamada, "Kahraman Mehmetçiğimiz yaz-kış, yağmur-çamur demeden aziz milletimizin birlik ve bütünlüğü ile vatanın bekası için canla başla mücadele ediyor. Bizim çalışanlarımız da böyle bir destekleme kararı aldıkları için çok mutlu oldum. Bende işçilerimizin yaptığı bağışın üzerinde şahsım olarak yardımda bulundu. Bu dönem birlik ve beraberliğimiz göstermemiz için çok önemli. Allah Mehmetçiğimizin korusun" dedi. (EFE)