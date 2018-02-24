Diğer
Kategoriler
24 Şubat 2018 16:19

Maden işçilerinden Mehmetçiğe anlamlı bağış

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Gökler köyünde faaliyet gösteren bir maden şirketinin çalışanları, maaşlarının bir bölümünü Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

Maden işçilerinden Mehmetçiğe anlamlı bağış

24 Şubat 2018 16:19


Cengiz Madenciliğin 161 çalışanı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’na destek için maaşlarının bir kısmını bağışladılar.


Cengiz Madenciliğin sahibi Cengiz Esendemir, yaptığı açıklamada, "Kahraman Mehmetçiğimiz yaz-kış, yağmur-çamur demeden aziz milletimizin birlik ve bütünlüğü ile vatanın bekası için canla başla mücadele ediyor. Bizim çalışanlarımız da böyle bir destekleme kararı aldıkları için çok mutlu oldum. Bende işçilerimizin yaptığı bağışın üzerinde şahsım olarak yardımda bulundu. Bu dönem birlik ve beraberliğimiz göstermemiz için çok önemli. Allah Mehmetçiğimizin korusun" dedi. (EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
9
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    9°C
  • Salı
    Yağmurlu
    6°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-otomasyon.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç