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20 Eylül 2017 11:22

Mandıralar, işleyecek süt bulamıyor

Kütahya’da mandıraların işleyecek süt bulmakta sıkıntı çektiği bildirildi.

Mandıralar, işleyecek süt bulamıyor

20 Eylül 2017 11:22


Edinilen bilgiye göre, Kütahya merkezde 6, Tavşanlı’da 6 ve Gediz’de de 4 mandıranın faaliyet gösterdiği, bu mandıraların günlük 300 ton civarından süt işlediği belirtildi.


Firmaların, işleyecek süt bulamamaları sebebiyle yarı kapasiteyle çalıştığını ifade edildi.


Öte yandan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü verilerine göre, Kütahya il genelinde günlük süt üretiminin bin 200 ton civarında olduğunu, ancak geriye gelen 900 ton sütün nasıl değerlendirildiğiyle ilgili kamuoyunun bilgilendirme beklediğini vurgulandı. (EFE)




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