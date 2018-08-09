Milli Takım Seçmeleri Gediz Muratdağı Termal Kayak Merkezi’nde yapıldı

453 metre yüksekliğindeki Muratdağı Kıcıroğlu Yaylası ile İkizce ve Araboğlu yaylaları arasında gerçekleştirilen Türkiye Atletizm Dağ Koşusu, Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Atletizm Federasyonu Türkiye Şampiyon Kulüpler Ligi Finali 4 kategoride U20 Kadınlar 58 sporcu, U20 Erkekler 83 sporcu, Büyük Kadınlar 17 sporcu ve Büyük Erkekler 44 sporcu olmak üzere engebeli arazide yarışma düzenlendi.

Yarışmalara; Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Yörük, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Keskin, İlçe Sağlık Müdürü Özgün Soy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, Meslek Yüksek Okulu Genel Sekreteri Murat Ataman, Türkiye Atletizm Koordinatörü Halil Akkaş, Türkiye Atletizm Dağ Koşuları Koordinatörü Hasan Babaç, Türkiye Atletizm Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyeleri Cengiz Çiçek, Müslüm Aksakal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yarışmalar sonunda; U20 Kadınlar kategorisinde Eylem Gür (Van) birinci, Özlem Özdemir (Gediz) ikinci, Sabriye Güzelyurt (Gediz) üçüncü oldu.

U20 Erkekler kategorisinde Ahmet Alkanoğlu (Mardin) birinci, Veysel Tüminçin (Bitlis) ikinci, Hüseyin Can (Şanlıurfa) üçüncü oldu.

Büyük Kadınlar kategorisinde Bahar Atalay (Diyarbakır) birinci, Elif Mert (İstanbul) ikinci, Dilan Atak (Mardin) üçüncü oldu.

Büyük Erkekler kategorisinde Ferhat Bozkurt (Erzurum) birinci, Ercan Kısrık (Trabzon) ikinci, Rıdvan Taş (Trabzon) üçüncü oldu.

Ödül töreninde sporculara U20 Kadınlar kategorisine AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, U20 Erkekler kategorisine Kaymakam Muhammet Önder, Büyük Kadınlar kategorisine Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Büyük Erkekler kategorisine Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen tarafından madalyaları verildi.

Ödül töreni sonrası konuşma yapan Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; Türkiye Atletizm Dağ Koşusu Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Atletizm Federasyonu Türkiye Şampiyon Kulüpler Ligi Finali yarışmasında ödül kazanan sporculara ve yarışmaya katkı sağlayan başta Türkiye Atletizm Federasyonu olmak üzere bütün yöneticilere teşekkür etti.