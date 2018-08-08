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08 Ağustos 2018 10:58

Müdür Fuat Bayri: Akdağ’da bal üretimi daha da yaygınlaşmalı

Şaphane Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından ’Arıcılık Kursu’ açıldı.

Müdür Fuat Bayri: Akdağ’da bal üretimi daha da yaygınlaşmalı

08 Ağustos 2018 10:58


İlce halkına alternatif meslek eğitimleri kapsamında açılan 80 saatlik kursa değişik yaş gruplarından 30 kursiyerin kayıt olduğu bildirildi.


Şaphane Halk Eğitim Müdürü Fuat Bayri, yaptığı açıklamada, ’’İlçenin endemik bitki örtüsü ve aromasının arıcılık yapmaya elverişli olması nedeniyle ilgi gören kursta, eğitmenlik görevini Veteriner Erol Konuralp yapıyor. 80 saat devam edecek olan Arıcılık Meslek Kursu sonunda kursiyerler aldıkları sertifika ile arıcılık alanında teşviklerden yararlanabilecekleri gibi serbest olarak ta arıcılık mesleğini icra edebilecekler. Özellikle akdağ yaylalarında bal üretiminin yaygınlaşması bu kurslardaki ana hedefimiz’’ diye konuştu. (YD-EFE)




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