Başkan Saraçoğlu ve Çetinbaş, hastanenin yönetim kurulu başkaları Mustafa Ilgaz ve Süleyman Höyükoğlu ile hastanenin genel müdürü Melek Songül ve hastane çalışanları tarafından karşılandı.

Çetinbaş ve Saraçoğlu daha sonra, AK Parti Kütahya İl Başkanı Yardımcısı Nurettin Kaplan, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri Ercan Mercan ve Yılmaz Kocatürk ile AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Muhterem Kılıç ile birlikte hastanenin bölümlerini gezdi.

Çetinbaş ve Saraçoğlu, bölümlerinin gezilmesinin ardından hastanenin genel müdürü Melek Songül’ün makamına geçti.

Hastanenin önümüzdeki günlerde faaliyetlerine başlayacağını belirten Özel Kütahya Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ilgaz, kurumda ilk etapta 200 kişinin istihdam edileceğini ifade etti.

Mustafa Ilgaz: Yerel yönetimlerin desteğini inkar etmemiz mümkün değil

Yönetim Kurulu Mustafa Ilgaz, "Son günlerde basında çıkan bir yazı var, bir yanlış algı var. ’23 gündür bürokrasinin halledemediği bir işi Ahmet Erbaş 3 saatte halletti’ gibi basında bir yazı çıktı. Aslında Ahmet Erbaş benim 15 yıllık dostum. Özel bir dostluğumuz olan insan. Kütahya’dan milletvekili adayı olduğunu duyduğum zaman nezaket icabı otele gidip ziyaret ettik kendisini. Sonra biz Kütahya’da hastane açtığımızı söyledik, oda bundan mutlu olduğunu söyleyerek ’yapabileceğim bir şey var mı dedi. Dedik “Ankara’da evrakımız var, 23 günde imzalanmıyor. Bu konuda yapabileceğin bir şey var mı Ahmetçiğim’ dedim. Dedi ’dur’ Ankara’ya telefon açayım. Telefon açtı. Biz de teşekkür ettik. Daha sonra hastaneleri görmek isterim’ dedi. ’Bekleriz, keyifle mutlu oluruz’ dedik. Sonra biz geri döndük. Saat 2 gibi telefon açıp ’İmzalanmış, sisteme düştü’ dedi. 23 gündür bekleyen evrak Ahmet beyin o anki telefonuyla mı imzalandı? Yoksa hakikaten imzalandı da ona mı mal oldu, onu da algılayamadık. Sonuçta Kütahya’ya hizmet etmeye çalışıyoruz. Ciddi bir yatırım yaptık. Burası 200 kişiyle başladı, 600 kişinin istihdam ettiği büyük bir hastane. Bölgenin de en donanımlı hastanesi olacak. Biz burada hizmeti geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Daha önce ilk basının karşısında yaptığım açıklamamda cümlemin başında ’Kütahya bürokrasisinden, milletvekillerimizden, belediye Başkanımızdan, Valimizden, İl Başkanımızdan çok büyük destekler gördüm’ lafa böyle başladım. Arkadaşlar sözlerimi kayda aldılar, ama bu sözlerimin hiç birini yayınlamamışlar. Bunun neticesinde kamuoyunda sanki Ahmet bey bu işi halletti, Kütahya bürokrasisinden destek görmemişiz gibi bir algı oluştu. Biz il başkanımıza ne zaman bir rica ile gitsek sağ olsun hiç bizi kırmadı. Belediye başkanımız ilk ziyaretimizde şunu söyledi; ’Kütahya için ne hizmet yapıyorsanız emrinizdeyiz. Yeter ki Kütahya’ya yatırım getirin. Her türlü destek bende, yani yeni bir hastane mi yapacaksınız? O konuda her türlü yatırımı ve yardımı yaparım. Yolunu da yaparım, suyunu da getiririm. Benden istediğiniz ne var? İmarla ilgili sıkıntınız varsa konuşuruz. Kanunlar çerçevesinde size her türlü yardımı yaparım’ dedi. Valimize gittik, keza öyle, Biz Vural Kavuncu beyin makamına 2-3 defa gittik, her seferinde bize sonsuz yardımları oldu. Yani bu algıyı yıkmamız lazım. Sanki Ahmet Erbaş hastanenin açılışına vesile olmuş gibi bir algı oluştu. O da seçilirse bu şehrin milletvekili olacak, şehre hizmet için çalışacak arkadaşımız. Benim özel dostluğum olduğu için ona uğradım. Yoksa yerel yönetimlerin desteğini inkar etmemiz mümkün değil. Sonuçta buraya ciddi bir yatırım yapıldı. Şimdiye kadar harcanan para 32 milyon TL. Toplamda harcanacak para 40 milyon TL. 40 milyon liralık bir yatırım getirdik. Bizim hiçbir siyasi yönümüz yok. Biz hizmet için, yatırım için buradayız. Amacımız bölgeye en iyi sağlık hizmeti verebilmek. Bu yanlış algılamadan dolayı özür dilerim” diye konuştu.

Başkan Ali Çetinbaş: Özel Kütahya Hastanesi’ni çok önemsiyorum

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Özel Kütahya Hastanesi’ni çok önemsediğini dile getirdi. Çetinbaş, "Şehrimizdeki güzel insanlarının alacağı hizmetlerin kalitesinin özel sektörün kendi arasında veya kamuyla oluşacak rekabetten dolayı daha yukarıya doğru ivme kazanacağını görüyorum. Burada yapılan hem otelcilik hizmetlerindeki kalite, hem de sağlık malzemelerindeki kalite en üst düzeyde gerçekleşmiş. Bizler insanların siyasi görüşlerine ve kim olduklarına bakmadan buradaki yatırımcıyı desteklemekle mükellefiz. Elimizden geldiğince şahsım, teşkilatım, milletvekillerimiz ve belediye başkanımızla beraber bu yatırımın hep yanında olduk. Yanında olmaya devam edeceğiz. En tehlikeli dönemler seçim dönemleridir. Bu dönemde insanlar gerçeği değil, bazen algıladıklarını görürler. Ben Sağlık Bakanlığı’nın müsteşarlarına, bakan yardımcımıza ve bkanımıza kadar Belediye Başkanımızla nasıl çalıştıklarını biliriz. Elbette kim şehrimiz adına yatırım yapılacak hizmete en küçük bir desteği ortaya koyuyorsa bizde sizler gibi müteşekkir oluruz. Ancak belli muhalefet çevreleri tarafından sanki iktidarımız veya iktidar partimizin unsurları ilgilenmiyormuş da başkaca bir siyasi partinin mensubu telefonla bunu çözmüş algısı son derece yanlış. Şehrimizin gelişimi adına hep birlikte ileriye götüreceğiz. Bizim için mesele özel sektörün önünde bürokratik vesayetin veya oligarşinin varsa yada olmaması, işlerin hızlı bir şekilde bitmesi meselesi. Hem yerelde hem genelde, hem Kütahya’da hem Ankara’da. Çünkü burada hayat kurtarılacak, burada insanlarımız şifa bulacak inşallah” ifadelerini kullandı.(EFE)