Mustafa Özbey: Aslanapa, Kütahya’da AK Parti’nin daima kalesi olmuştur

Aslanapa ziyaretine Başkan Asaf Akar ile birlikte esnaf ziyaretleri ile başlayan Özbey, daha sonra Başkan Akar ve AK Parti ilçe teşkilatı ile birlikte köy ziyaretlerinde bulunup 24 Haziran seçimlerinin önemini anlattı. Özbey, ’’Önümüzde bir seçim var. Yedi düvele karşı savaşan da bir Cumhurbaşkanımız var. Öncelikle vatanımızın bölünmemesi, bayrağımızın inmemesi, ezanımızın susmaması için dua edeceğiz. Bizlere de vatandaş olarak irade düşüyor. Sandığın başına gittiğimizde bu birliğimiz ve bütünlüğümüzü muhafaza etmekle ilgili vatan evlatları olarak hepimize görev düşüyor” dedi.

Mustafa Özbey, ’’Aslanapa ilçesi her zaman AK Partiye en büyük desteği veren ilçe olmuştur. Son seçimlerde Kütahya ilçeleri içerisinde nüfus oranına göre en fazla oy oranını yakalayarak bizzat Cumhurbaşkanımızdan övgü almıştır’’ diye konuştu. (YD-EFE)