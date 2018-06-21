Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2018 10:35

Mustafa Özbey: Aslanapa, Kütahya’da AK Parti’nin daima kalesi olmuştur

Kütahya AK Parti Milletvekili adayı Mustafa Özbey, Aslanapa ilçesinde sabah başladığı ziyaretlerini Belediye Başkanı Asaf Akar ve AK Parti ilçe yönetimi ile birlikte gece saatlerine kadar devam ettirdi.

Mustafa Özbey: Aslanapa, Kütahya’da AK Parti’nin daima kalesi olmuştur

21 Haziran 2018 10:35


Aslanapa ziyaretine Başkan Asaf Akar ile birlikte esnaf ziyaretleri ile başlayan Özbey, daha sonra Başkan Akar ve AK Parti ilçe teşkilatı ile birlikte köy ziyaretlerinde bulunup 24 Haziran seçimlerinin önemini anlattı. Özbey, ’’Önümüzde bir seçim var. Yedi düvele karşı savaşan da bir Cumhurbaşkanımız var. Öncelikle vatanımızın bölünmemesi, bayrağımızın inmemesi, ezanımızın susmaması için dua edeceğiz. Bizlere de vatandaş olarak irade düşüyor. Sandığın başına gittiğimizde bu birliğimiz ve bütünlüğümüzü muhafaza etmekle ilgili vatan evlatları olarak hepimize görev düşüyor” dedi.


Mustafa Özbey, ’’Aslanapa ilçesi her zaman AK Partiye en büyük desteği veren ilçe olmuştur. Son seçimlerde Kütahya ilçeleri içerisinde nüfus oranına göre en fazla oy oranını yakalayarak bizzat Cumhurbaşkanımızdan övgü almıştır’’ diye konuştu. (YD-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
22
°
C
  • Perşembe
    22°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç